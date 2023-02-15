Sahil güvenlik Ege’de bir gecede 126 göçmen 3 organizatör yakaladı
Sahil güvenlik ekipleri Ege Denizi’nde bir gecede balıkçı teknesi ve lastik botlarla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 126 göçmen ile 3 organizatör yakaladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler Ege Denizi'nde dün gece göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin şüpheli hareketleri üzerine tekneye operasyon yapıldı. Operasyonda balıkçı teknesine saklanmış 68 göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinden lastik botlara binerek Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 3 lastik botta 58 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir iline bağlı Menderes ilçesi açıklarında ise güpegündüz lastik bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 20 göçmen yakalandı. Ege Denizi'nde yasadışı göç olayları ile ilgili operasyonların devam ettiği belirtildi.