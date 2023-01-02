Sahilde telaşlandıran görüntü

Kocaeli'de, İzmit Körfezi sahilinin bir bölümünde kırmızı ve sarı renkli yosun birikintisi görüldü.

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Marmara Denizi’nin doğu ucunda, kent merkezine çok yakın mesafede bulunan sahilin bir bölümünde kırmızı ve sarı yosun birikintisi oluştu.

Yosunların, denizin daha sığ olduğu kesimlerde ortaya çıktığı görüldü.

UZMANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, yosunların Marmara Denizi ekosisteminde doğal olarak bulunan türler olduğunu söyledi.

Zaman zaman da yosun yoğunluğunun arttığını dile getiren Ergül, bölgenin besleyici element girdisinin bol olduğunu kaydetti.

Ergül, doğal yaşam döngüleri sonrasında yosunların koptuğunu, rüzgarla sürüklenerek kıyıya geldiğini belirterek, “Bunların bazı türlerinden agar üretiminde ya da kozmetikte ekonomik olarak da yararlanılıyor. Zararlı değiller, bunlar eko sistemin birer parçası.” diye konuştu.