Sahte çeklerle araçları kendilerine devrerttiler

İzmit'te, sosyal medya ilanları üzerinden buldukları araçların sahipleriyle iletişime geçip, kurumsal bir firmanın çek bilgilerini kopyalayarak sahte çeklerle araçları kendilerine devreden bir şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 14 mağdurun olduğu ve toplam 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ilanlarından buldukları forklift, deniz motoru, otomobil ve ATV gibi araçların sahipleriyle temas kurarak, bir kurumsal firmanın çek bilgilerini kopyalayarak sahte çeklerle araçları kendi üzerlerine geçiren bir şebekeyi çökertmek için operasyon başlattı.

Ekipler, bu yöntemle 14 mağduru dolandıran şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Eş zamanlı bir operasyonla 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)