Sahte dolarlarla telefon ve para üstünü alıp gitti

İstanbul Avcılar'da bir telefon bayisinden 15 bin TL tutarında cep telefonu ve bin TL'ye yakın aksesuar alan şüpheli, 800 sahte dolar verdikten sonra bin 60 TL para üstü alarak kayıplara karıştı.

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Olay, önceki gün saat 21.45 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki bir telefon bayisinde meydana geldi Ahmet Şakar, oğlu ile birlikte işyerini kapatmaya hazırlanırken, gelen bir kişi cep telefonu almak istediğini söyledi.

Kendisine gösterilen bir telefonu beğenen aynı kişi cebinde çıkardığı 800 doları uzattı. Para üstü olarak da bin 60 TL alan şüpheli kayıplara karıştı. Ahmet Şakar ile oğlu Yusuf Şakar, kısa süre sonra paranın sahte olduğunu anlayınca polisi arayarak şikayetçi oldu.

Ahmet Şakar “Biz yandık başkaları da yanmasın” derken paranın çok iyi taklit edildiğini, para makinelerinde bile sahte olduğunun anlaşılamadığını söyledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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