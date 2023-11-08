Sahte hesaplarla depremzedeleri dolandırdılar
Malatya'da, depremzedelere konteyner satacakları vaadiyle sosyal medya üzerinden dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, depremzedelere sahte hesaplar açarak konteyner satacakları iddiasıyla suçlanan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ankara ve Kilis’te düzenlenen 4 operasyonda, 2 zanlı yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 10 kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kart ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca, 15 dolandırıcılık olayının da aydınlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üçüncü zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)