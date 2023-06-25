Şaka ile başlayan kavgada silahlar konuştu

İstanbul Güngören'de iddiaya göre Zülküf Salık'ın dükkanı, şaka ile başlayan kavganın ardından kurşunlandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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İddiaya göre, Zülküf Salık dün saat 19.00 sıralarında atölyesinin önünden geçen bir arkadaşı ile “Yeni araba almışsın, parayı bulmuşsun” diye şakalaştı. Ardından ikili arasındaki şakalaşma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Ancak saat 21.45 sıralarında otomobille tekstil atölyesinin önüne gelen bir kişi, silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sırasında atölyede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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