Sakarya ve Kocaeli’de denize girmek yasaklandı

Sakarya ve Kocaeli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve Rip akıntısı etkili oluyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Kandıra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girilmesine müsaade edilmiyor. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi. (AA)

İlginizi Çekebilir Karadeniz'de mayın alarmı... Romanya harekete geçti