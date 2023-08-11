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Sakarya’da bir kişi, borç kavgasında öldürüldü

Sakarya'da N.Y., borç meselesi nedeniyle tartıştığı Osman Bal'ı bıçaklayarak öldürdü.

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Sakarya’da bir kişi, borç kavgasında öldürüldü

Sakarya’nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi’nde öğle saatlerinde, Osman Bal ile N.Y. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.Y., Bal’a bıçakla saldırdı.

Bal, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bal, kurtarılamadı. N.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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