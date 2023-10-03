Sakarya’da dehşet! Üvey oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli K.M.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yalı Mahallesi’nde 1 Ekim’de M.D. ve M.F.Y. ile Doğu Karadeniz Caddesi’ndeki büfeye gelen Doğukan D, işletme sahibi üvey babası K.M.Ç. ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine K.M.Ç, silahla ateş ettiği üvey oğlu ile yanındaki 2 kişiyi yaralamıştı.
Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğukan D, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. (AA)