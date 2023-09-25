Sakarya’da fuhuş operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında Adapazarı ilçesindeki 5 masaj salonu ile Serdivan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.
19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 10’u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı, masaj salonlarıyla ikametler mühürlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.