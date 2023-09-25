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Sakarya’da fuhuş operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

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Sakarya’da fuhuş operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında Adapazarı ilçesindeki 5 masaj salonu ile Serdivan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 10’u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı, masaj salonlarıyla ikametler mühürlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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