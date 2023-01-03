Sakarya’da mağaza yangını: Esnaf eşyalar için seferber oldu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yatak satış mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Esnaf, eşyaları dışarı çıkarmak için seferber oldu.
Mobilyacılar Çarşısı’nda bulunan 2 katlı yatak satış mağazasında, öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, alevlere müdahale ederken, esnaf da eşyaları dışarı çıkarmak için seferber oldu.
Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yanındaki 2 binada da hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)