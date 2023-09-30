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Sakarya’daki fabrikada patlama: 1 işçi öldü

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde fabrikada, havalandırma borusunun patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi de yaralandı.

Yayınlanma: 22:31 - 30 Eylül 2023 Güncellenme:
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Sakarya’daki fabrikada patlama: 1 işçi öldü

Sakarya’da Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın havalandırma borusunda öğlen saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Patlamada, borunun yakınında bulunan Metin Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı.

Yaralılar, Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Metin Akdeniz'in Kocaeli'de yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-DHA)

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