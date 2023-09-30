Sakarya’daki fabrikada patlama: 1 işçi öldü
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde fabrikada, havalandırma borusunun patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi de yaralandı.
Sakarya’da Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın havalandırma borusunda öğlen saatlerinde bir patlama meydana geldi.
Patlamada, borunun yakınında bulunan Metin Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı.
Yaralılar, Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Metin Akdeniz'in Kocaeli'de yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-DHA)