‘Şakirpaşa Havalimanı kapatılmamalı, yenilenmeli’

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, deprem felaketi sonrası ayakta kalan ve stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkan Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın mutlaka korunması gerektiğini belirterek, “Havalimanı kapatılmak yerine yenilenmeli ve genişletilmelidir.” dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada Adana'nın, diğer şehirlere nazaran depremden daha az etkilendiği için Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü olduğuna dikkat çekti.

“ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMLİ”

Depremin yaşandığı illere ulaşmak için ulusal ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinin Adana Şakirpaşa Havalimanı üzerinden bölgeye dağıldığını, depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan ücretsiz uçuşlarla yapılan transferlerin de yine Şakirpaşa Havalimanı’ndan gerçekleştirildiğini hatırlatan Bulut, şöyle devam etti:

*Mersin Yenice'de yapılan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın devreye girmesiyle kapatılacağı söylentileri ayyuka çıkan, her yıl ortalama 5 milyon vatandaşın kullandığı Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmış olsaydı felaketin boyutlarının çok daha büyük olacağı bir kez daha tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır.

*Bölgedeki Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Gaziantep havalimanları devre dışı kalırken ayakta kalan Adana Şakirpaşa Havalimanı, Adana için de bölge için de çok önemlidir ve mutlaka korunmalıdır; kapatılmak yerine yenilenmeli ve genişletilmelidir.

*Kaldı ki birçok şehirde birden fazla havalimanının hizmet vermesinin örneği ülkemizde de dünyada da mevcuttur. Ancak Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın akıbetiyle ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmamıştır.

“İKTİDAR SESSİZ KALDI”

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın akıbetiyle ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmadığını kaydeden Bulut, “Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının yapımını ve 25 yıl işletimini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'nın ‘Ben kapanmasını isterim. Neden isterim? Oradaki yolcunun buraya geçmesi için. Şakirpaşa Havalimanı, bölgeye yakışmıyor' sözlerine Adana'da iktidar partisi milletvekilleri ve iktidar sözcüleri sessiz kalmıştır. Adana'da uzun yıllardır bölgeye hizmet veren Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasının içi boşaltılan şehrin ekonomisine büyük darbe vuracağı endişesi hakimdir.” diye konuştu.

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