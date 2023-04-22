Abone Ol

Samsun’da 2 grup arasında bıçaklı, sopalı kavga

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 12:33 - 22 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Dededağı Mahallesi’nde, Ramazan Bayramı’nın ilk günü aralarında kadınların da olduğu 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akraba olduğu iddia edilen yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çalışma başlatan jandarma, G.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Bayram namazında kavga, 5 kişi yaralandıİlginizi ÇekebilirBayram namazında kavga, 5 kişi yaralandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
kavga Ramazan Sağlık Samsun
X Reklam