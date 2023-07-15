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Samsun’da kaza: 7 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Samsun’da kaza: 7 yaralı

Oğuzhan G. idaresindeki 52 LB 659 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisindeki trafik ışıklarında, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Enver I. yönetimindeki 34 CZM 097 plakalı otomobille çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüleri ile Oğuzhan G’nin kullandığı otomobilde bulunan Ümran G, Neslihan G, Nesrin Nazlı G, Asil Ozan G. (5) ve 8 aylık Arel Kutay G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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