İki ilde şap hastalığı tedbiri: Hayvan pazarları kapatıldı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelindeki tüm hayvan pazarlarının şap hastalığına karşı tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Denizli'de de hayvan pazarları, SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı kapatıldı.

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Türkiye’de görülen ve 8 işletmenin karantina altına alınmasına neden olan SAT-2 serotipi şap hastalığı ile ilgili Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Tedbir amaçlı daha öncesinden il genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “İlimizde bu konu ile ilgili tüm tedbirler alınmış, hayvan pazarları 23.02.2023 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatılmıştır.

* İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, ilçe müdürlüklerimizle ve hastalığın yayılımının engellenebilmesi için ilgili kurumlara bilgilendirme yapılmış, gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili toplantı yapılmıştır.

* Yerel Hastalık Kontrol Merkezi oluşturulmuştur. SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

* Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipiye karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir. İlimizde bugün itibarı ile SAT-2 tipi şap hastalığı bulunmamaktadır.”

VALİLİK AÇIKLADI

Denizli Valiliği başkanlığında İl Hayvan Sağlığı Komisyonu, Türkiye’de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığıyla ilgili acil toplantı yaptı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kentteki 4 hayvan pazarının kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım ve satımı yasaklanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvan pazarları süresiz olarak kapatılmıştır. Kesime sevk edilecek hayvanların mümkünse en yakın mezbahalara yönlendirilmesi. Kesime sevk edilecek hayvanların mutlaka resmi veteriner hekim kontrolünde sevk ve rapor ile yapılabilecektir. Aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı, hayvancılık işletmelerinde ve süt toplama merkezlerinde gerekli hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine uyulması önem arz etmektedir” denildi. DHA

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