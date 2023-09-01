Samsun’da tezgahlar balıkla doldu

Samsun'da balık avı sezonunun açılmasıyla, tezgahlarda balık hareketliliği başladı.

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Denizlerde, 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül’de sona erdi ve balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı. Gecenin ilk saatlerinde, teknelerle avlanan sezonun ilk balıkları da tezgahlardaki yerini aldı. Bu yıl palamudun beklentilerin altında olduğunu söyleyen balıkçılar, hamsinin bol olacağını ifade etti.

“İNSANLAR FİYATLARDAN MEMNUN”

Samsun’da balıkçılık yapan Mustafa Kıyak, “Teknelerden mezgit, istavrit, tirsi geldi. İnce balıklar bol oldu bu yıl. Palamut veya çinekop beklemiyoruz. Bu sene, hamsiyi bol bekliyoruz. Sezonumuzu açtık. İnşallah bereketli olur. Satışlar çok güzel. İnsanlar, fiyatlardan memnun. Mezgit 60 TL, istavrit 35 TL, tirsi 50 TL, somon 60 TL. Ete, tavuğa göre çok ucuz, balıklar. İşlerimiz iyi, vatandaş balıklardan ve fiyatlarından memnun” dedi.

Balık sezonuna ‘Vira Bismillah’ dediklerini söyleyen balıkçı Onurcan Köse ise “Kayıklar, dün gece çıktı. Bugün, mezgitte bir bolluk var. Çeşit arttıkça da fiyatlar düşer, daha güzel olur. Bugünkü bolluk, mezgit ve istavritte var. Vatandaşlar, geçen yıl bol bol palamut yemişti, bu sene ise hamsinin bol olacağı söyleniyor. İnşallah 3-4 ay hamsi satacağız. Vatandaş da hamsiye doymuş olur” diye konuştu. (DHA)