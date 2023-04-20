Abone Ol

Samsun’da zincirleme kaza : 7 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Samsun’da zincirleme kaza : 7 yaralı

Kaza bu akşam Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi.

Ordu istikametine seyir halinde olan 52 SF 252 plakalı otobüs ile 55 AGK 08 plakalı kamyonet çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Arkalarından gelen kamyon, otomobil ve minibüsün bulunduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Feci kaza! 2 kişi öldü, Ankara istikameti ulaşıma kapandıİlginizi ÇekebilirFeci kaza! 2 kişi öldü, Ankara istikameti ulaşıma kapandıGenç kadın feci şekilde can verdiİlginizi ÇekebilirGenç kadın feci şekilde can verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam