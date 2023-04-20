Samsun’da zincirleme kaza : 7 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza bu akşam Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi.
Ordu istikametine seyir halinde olan 52 SF 252 plakalı otobüs ile 55 AGK 08 plakalı kamyonet çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Arkalarından gelen kamyon, otomobil ve minibüsün bulunduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)