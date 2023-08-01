Sanayi sitesinde patlayan kablo paniği

İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde yanan ve bir kişinin ölümden döndüğü elektrik kabloları yine patladı. 2 kişi araçlarını çektikten sonra yanan elektrik kabloları yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sultangazi Dökümcüler Sitesi’nde geçtiğimiz ay, aynı yerde elektrik kabloları yanmış, park halinde olan otomobilini almaya çalışan kişinin üzerine elektrik kablosu düşmüş, yanan kablolar, üzerine düşen Nazır Tezcan ölümden dönmüştü.

Bugün saat 11.30 sıralarında aynı yerde elektrik kabloları yeniden patlamalarla yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, elektrik dağıtım şirketine haber verildi. Uzun bir süre elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının olay yerine gelmesi beklendi.

Bu sırada elektrik kablolarının yandığı fabrikadaki çalışanlar, tehlikeye rağmen çalışmaya devam etti. Yaşananları anlatan Çoşkun İpek, “1 ay önce aynı olayı yine yaşadık, yine devam ediyor. 1 ay önceki olayda komşumuz ölümden döndü. Az kalsın canından oluyordu. Yetkililerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bizim araba vardı. Arabayı yerinden kaldırdık” dedi.

Öte yandan kabloların yandığı ve iki sürücünün araçlarını çektiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlarını bulunduğu yerden kaldıran sürücülerin, saniyelerle yanan kabloların araçlarının üzerine düşmesinden kurtardıkları görülüyor.