Şanlıurfa’da arı sokan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, evinin önünde arı sokan Mehmet Almas (60), götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Almas'ın arı alerjisi olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa Ceylanpınar’ın Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde Mehmet Almas evinin önündeyken, vucüdunun çeşitli yerlerini arı soktu.

Fenalaşan Almas, yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Almas, daha sonra Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

ARI ALERJİSİ VARMIŞ

Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Almas, kurtarılamadı. Arıya karşı alerjisi olduğu öğrenilen Mehmet Almas’ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)