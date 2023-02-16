Abone Ol

Şanlıurfa’da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1’i müteahhit 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şanlıurfa’da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1’i müteahhit 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Birecik ilçesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kaya Apartmanı’nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan apartmanın müteahhidi ile proje sorumlusu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı. (AA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhuriyet Kahramanmaraş Şanlıurfa
X Reklam