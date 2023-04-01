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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eyyübiye ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir soğuk hava deposunda iki taraf arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada Ramazan Gülbahar hayatını kaybederken, yaralanan Mahmut Efendioğlu ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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