Şanlıurfa’da silahlı kavga: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabalar kahvehane önünde kavgaya tutuştu. Silahların da kullaıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Siverek’e bağlı Esmerçayır Mahallesi’nde yaşayan ve aralarında husumet bulunan birbiriyle akraba Çelik ailelerinin fertleri öğle saatlerinde kahvehane önünde karşılaşınca tartışma çıktı.
Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği Yusuf Çelik (21), Ramazan Çelik (50), Habip Denizli (44) ve Ramazan Çelik (55) yaralandı.
Yaralılar, mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavga sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.