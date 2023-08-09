Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da Murat Yalçın (39), Tanyeli Kavşağı’nda 63 HMY 636 plakalı aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)