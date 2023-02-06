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Sarıyer’de bir kişi fotoğraf çekerken denize düştü

Sarıyer'de arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken denize düşen kişi kayboldu.

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Alınan bilgiye göre, Rumelihisarı mevkisinde sahilde yürüyen 4 arkadaş fotoğraf çekildikleri sırada ayağı kayan R.S. denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisi, denize düştükten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

Kaybolan R.S’nin yakınları ve arkadaşlarının olay yerindeki bekleyişi sürüyor. (AA)

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