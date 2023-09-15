Sarıyer’de denizde kaybolan dalgıcın cesedi 3 gün sonra bulundu

İstanbul Sarıyer'de, boğaza dalış yaptığı sırada kaybolan 31 yaşındaki İsa Kulaç'ın cansız bedeni, 3 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

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İstanbul Sarıyer Yeniköy sahilinde geçen Salı günü boğaza dalış yaptığı iddia edilen İsa Kulaç, uzun süre sudan çıkmayınca vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi. Yapılan aramalara rağmen Kulaç’a ulaşılamadı.

Yeniköy açıklarında avlanan balıkçılar, saat 17.30 sıralarında deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Ceset, kanca yardımıyla balıkçı teknesine alınarak sahile çıkarıldı. Cesedi tanıyan bir otoparkçı, İsa Kulaç’a ait olduğunu teşhis etti.

Denizde kaybolmasından 3 gün sonra bulunan Kulaç’ın cesedi, incelenmek üzere Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. (DHA)