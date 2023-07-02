Sarp Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk, esnafı olumsuz etkiledi

Bayram tatili nedeniyle Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda oluşan yoğunluk, esnafı olumsuz etkiledi.

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Bir esnaf, “Müşterimiz genelde Gürcistan'dan geliyor ve burası diğer yerlere göre daha ucuzdur. Bayram daha çok bize olumsuz oldu, çünkü kapıdan çok gelen giden olunca kapı kilitlendi ve bizim müşterilerimiz bu kalabalığı görünce hatta bizi aradılar ya da internetten yazıp gelemeyeceklerini söylediler” dedi.

Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle Türkiye’den Gürcistan’a yapılan seyahatler, Kemalpaşa esnafını olumsuz etkiledi. Esnaf, bayram nedeniyle Gürcülerin alışveriş yapmaya gelemediğini belirti.

“YOĞUNLUK TAKSİCİ ESNAFIN İŞİNE YARAMADI”

Sarp’ta taksicilik yapan Ahmet Yazıcı, “Bayram iyi geçmedi ki abi, para yok emekli maaşı aldık o da iki güne bitti. Sarp'taki yoğunluk taksilere etkisi olmadı bugün bir sefer yaptım o da Hopa'ya gidip geldim ki özel araçları tercih ediyorlar” dedi.

Taksici esnafı, “İnsanlarımız gayet mutlu ve geziniyorlar ve yaz tatiline çıkmışlar, para harcıyorlar. Ama biz taksiciler olarak gece gündüz çalışıyoruz ama bu da bize yeterli gelmiyor. Mazottan mı nedir bir markete giriyoruz ve kazandığımız anında gidiyor. Bayram yoğunluğunun bize hiçbir faydası yok, şöyle ki kuru kalabalık deniyor ya aynen öyle ve hatta bizim işimizi engelliyorlar, durağa rahat giriş çıkış yapamıyoruz” şeklinde konuştu.

Gümrükçü Murat Dalkılıç, “Şu an buradaki yoğunluk bizi olumsuz etkiliyor ve millet telefon ucuz diye telefon almaya geliyor. Telefon Türkiye'de olmuş 70 bin lira, Batum'da ise 35 bin lira. Dolayısıyla oluşan telefon kuyruğu ve bayram kuyruğu da eklenince buralar allak bullak oldu” diye konuştu.

Dolmuşçuluk yapan bir vatandaş ise “Fazla bir faydası yok geçen yıl günde 25 bin kişi geçiyordu şimdi ise yine aynı değişen bir şey yok” dedi.

“BAYRAM KEMALPAŞA UCUZLUK PAZARINI VURDU”

Kemalpaşa Ucuzluk Pazarı esnafı Gürkan Eraydın, “Kemalpaşa'da esnaflık yapıyor ve Hopa'da oturuyorum. Burası ucuzluk pazarı diye geçiyor ve öyle biliyor müşteriler. Bayramda kapıda oluşan yoğunluk bize olumlu yansımadı. Gümrük kapısındaki yoğunluk nedeniyle müşteriler gelmediği gibi tatil dolayısıyla vatandaşlarımız da karşıya geçtiler. Dolayısıyla bu bayram bizim için vasat geçti” diye konuştu.

Bir başka pazar esnafı Fatih Er, “Yani bizim buradaki müşterimiz genelde Gürcistan'dan geliyor ve burası diğer yerlere göre daha ucuzdur. Bayram daha çok bize olumsuz oldu, çünkü kapıdan çok gelen giden olunca kapı kilitlendi ve bizim müşterilerimiz bu kalabalığı görünce hatta bizi aradılar ya da internetten yazıp gelemeyeceklerini söylediler. Biz bu 4-5 gün bunun sıkıntısını çektik açıkçası” dedi.

Gürcü Pazar esnafı ise “18 yıldır çalışıyorum ve bayram dolayısıyla işimiz çok kötü. Gelen olmadı, gümrük kalabalıktı ve Türkler gümrüğü çok kullandı. Evet yoğunluktan dolayı bize gelen olmadı” derken; başka bir esnaf da “Bize hiçbir faydası olmadı ve aksine zararı var. Kapıdaki yoğunluktan dolayı insanlar gelemiyor ve doğal olarak esnafın da işleri iyi olmadı” dedi.

Ucuzluk pazarı Esnafı Yaşar Altınkaya, “Kemalpaşa da 40 yıllık esnafım ve iki dönemde Esnaflar Derneği başkanlığı yaptım. Bakın iş yerim burası, Gümrük yoğun olunca ve bizim işlerimizde Gürcü'ye göre olduğu için doğal olarak Gürcüler gelemedi ve bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Akşam burada trafiğe takıldım 2 saat bekledim ve 1 kilometre gidebildim. Bayram zamanı buralar açılsa iyi olur ya da önlem alsınlar ve bu yoğunluk oluşmasın. Başka bir şeyde söylemek istiyorum, herkes telefon almak için Gürcistan'a geliyor ve arkadaşlar telefon almaya gelmeyin. Çünkü onun iadesi var ama iadeyi Gürcüler vermiyor. 500 lari paranız orda kalıyor ve fuzuli yere gelip Gürcistan'da 3-4 gün kalıyorlar kuyruk oluşturuyorlar ve kısa zamanda bu kuyruğun bitmesi istiyorum” şeklinde konuştu. (ANKA)

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