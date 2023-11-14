Şehit polis Lütfi Baykar Bitlis’te son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hafriyat kamyonunun çarptığı kazada yaralanıp 24 gün sonra şehit olan polis Lütfi Baykar memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul’da Sezgin Açık’ın ailesiyle tartıştıktan sonra aldığı hafriyat kamyonuyla 2’si polis aracı, toplam 16 araca çarptığı olayda yaralanıp, 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Lütfi Baykar’ın (53) cenazesi memleketi Bitlis’te düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 20 Ekim’de meydana gelen olayda, annesi ve babasıyla tartışan Sezgin Açık, ailesine ait hafriyat kamyonu ile 2’si polis aracı olmak üzere 16 araca çarptı. Bu sırada denetim yapan polis memuru Lütfi Baykar ile 3 bekçi yaralandı. Baykar, 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde dün yapılan törenin ardından Baykar’ın cenazesi, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine gönderildi. Şehit Baykar için Adilcevaz ilçesi Belediye Meydanı’nda tören düzenlendi.

2 çocuk babası Baykar’ın cenazesi, tören alanına getirildikten sonra bir süre omuzlarda taşındı. İlçe Müftüsü Erkan Karaca’nın dua okumasının ardından cenaze namazı kılınıp, helallik istendi. Tören sonrası şehit Baykar’ın cenazesi, gözyaşları arasında Kale Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)