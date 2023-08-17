Şehit polis Yusuf Çağatay Sanalp, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 Temmuz'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp'ın (36) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.
Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken geçici olarak Suriye Görev Gücü’nde görevlendirilen polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 2 Temmuz’da Fırat Kalkanı bölgesi Çobanbey-Ahtarin yolu Keybe kavşağında Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Sanalp, dün akşam saatlerinde şehit oldu. Şehit polis Sanalp için bugün Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız katıldı.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehit Sanalp’in cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Polis Şehitliği’nde toprağa verildi. (DHA)