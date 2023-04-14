Şehit savcının alıkonulduğu anı paylaşan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli E.E.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli E.E.Y. hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 31 Mart 2015 günü, terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla E.E.Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

“Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” ibaresiyle söz konusu fotoğrafı paylaştığı iddiaları sonrası, E.E.Y., hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mart’ta yakalanarak gözaltına alınmış ve 31 Mart’ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

8 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli E.E.Y.’nin şehit savcının alıkonulduğu görselin yer aldığı fotoğrafı “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” yazarak paylaştığı anlatıldı.

Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli E.E.Y.’nin ifadesinde paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia ettiği iddianamede yer aldı.

Paylaşımların E.E.Y. tarafından yapıldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüpheli E.E.Y.’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla DHKP/ C terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Şüpheli E.E.Y.’nin 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse E.E.Y., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. (DHA)