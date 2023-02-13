Selçuk Yaşar son yolculuğuna uğurlandı
İzmir’de önceki gün yaşamını yitiren Yaşar Holding’in kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Geçen pazartesi günü hayatını kaybeden İzmirli iş insanı, Yaşar Holding’in kurucusu ve onursal başkanı 98 yaşındaki Selçuk Yaşar için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Törene, Selçuk Yaşar'ın kızı Feyhan Yaşar ile İdil Yiğitbaşı ve eşi Ahmet Yiğitbaşı'nın yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Cenaze törenine katılanlar, Yaşar ailesine başsağlığı diledi. Selçuk Yaşar, kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Duayen iş insanı Selçuk Yaşar’ın oğlu Selim Yaşar da 2 Eylül 2021’de Dubai’de corona virüsü nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirmişti.