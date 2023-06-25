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Serinlemek istedi, canından oldu

Çorum'da arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittikleri Çomar Barajı kıyısında suya giren Murat Kavaklı (42), boğularak hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 21:30 - 25 Haziran 2023 Güncellenme:
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Çorum’da, Murat Kavaklı arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği Çomar Barajı’na gitti. Bir süre sonra serinlemek için suya girdi.

Kısa süre sonra çırpındığını gören arkadaşları Kavaklı’yı kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri suda Kavaklı’nın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Murat Kavaklı’nın cansız bedeni Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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