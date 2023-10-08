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Sevgilisini öldürdü, annesini yaraladı, intihar etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kız arkadaşını tabancayla öldürüp annesini de yaralayan şüpheli, aynı silahla intihar etti.

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Sevgilisini öldürdü, annesini yaraladı, intihar etti

Erkan Dağcı (33), Öğretmenevleri Mahallesi’nde yaşayan kız arkadaşı Fulya Aslan’ın (31) evine gitti. Dağcı, tartıştığı Aslan ile kavga etmeye başladı.

Dağcı, üstünde bulundurduğu tabancayla Aslan ve annesi Gülçin Gürkan’a (54) ateş etti, daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Aslan ve Dağcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı anne Gürkan’ı 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Gürkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aslan ve Dağcı’nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (AA)

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