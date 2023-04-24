Sevgilisini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, birlikte yaşadığı sevgilisini silahla ateş ederek yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden A.A. (23) ile birlikte yaşadığı sevgilisi M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y’nin tabancayla ateş ettiği erkek arkadaşı A.A. bacaklarından yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan M.Y’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)