Abone Ol

Seyir halinde el frenini çekti, bu hale geldi

Bursa'da, seyir sırasında sürücünün el frenini çektiği otomobil takla atarak, ters döndü. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Seyir halinde el frenini çekti, bu hale geldi

Bursa’da gerçekleşen kaza, saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Mazlum Güçlüer (34) yönetimindeki 10 AIK 087 plakalı otomobilin iddiaya göre, yokuşta freni tutmadı.

Paniğe kapılan sürücü, el frenini çekince otomobil takla atıp, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Kazada yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kamyonun freni boşaldı, ortalık karıştı: 9 yaralıİlginizi ÇekebilirKamyonun freni boşaldı, ortalık karıştı: 9 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam