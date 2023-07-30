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Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırı

Adana'da kamyonetle seyir halindeyken, otomobille takip eden kişiler tarafından önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan Ali Çiftçi (32), hayatını kaybetti.

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Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırı

Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde Ali Çiftçi, kamyonetle seyir halindeyken otomobille takip eden kişiler tarafından aracın önü kesildi.

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Otomobilden inen şüpheliler, tabanca ile kamyonet içindeki Ali Çiftçi’ye peş peşe ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler, otomobile olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çiftçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çok kan kaybettiği belirtilen Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftçi’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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