Seyit 4 ay süren hayat mücadelesini kaybetti
Samsun'un Kavak ilçesinde husumetlileri tarafından başından pompalı tüfek ile vurulan Seyit Ahmet Günay (23), 4 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, nisan ayında Samsun’un Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetlileri B.B. (23) ve U.C.Ç.’nin (22) telefonu sonrası evinin önüne inen Seyit Ahmet Günay, pompalı tüfekle başından vuruldu.
Yaralanan Günay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 aydır burada tedavi gören Günay, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Günay’ın cenazesi, Kavak’ta aile kabristanlığına defnedildi.
Olaydan sonra gözaltına alınan B.B. tutuklanmış, U.C.Ç. ise serbest bırakılmıştı. (DHA)