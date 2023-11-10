Sibergöz operasyonunda tutuklamalar
Yasa dışı bahisçilere yönelik Sakarya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz operasyonlarında 25 kişi tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen Sibergöz operasyonu kapsamında 43 zanlı gözaltına alındı. Gruplar halinde adliyeye sevk edilen zanlıdan 25’i tutuklandı, 16’sı adli kontrolle serbest bırakıldı.
Operasyonda, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesapları 3 bin ila 10 bin lira karşılığında temin edildiği, suçtan elde edilen paranın kripto borsalarından kripto varlık alımı yaparak aklandığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3,6 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlarda, 71 bin 415 liraya, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu. (AA)