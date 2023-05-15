Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı
Rize'de silah ve mühimmat kaçakçılığı şüphelilerine yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karadeniz Bölgesi’nden İstanbul’la silah sevk edildiği tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince Rize’de belirlenen 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli tabanca imalatı yaparken suçüstü yakalandı.
ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER
Adreslerdeki aramada, 3 silah imalathanesi, 34 tabanca namlusu, 18 tabanca tetik tertibatı, 2 tabanca kabzası, 1 tabanca gövdesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i sorgularının ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. (AA)