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Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Rize'de silah ve mühimmat kaçakçılığı şüphelilerine yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

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Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karadeniz Bölgesi’nden İstanbul’la silah sevk edildiği tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince Rize’de belirlenen 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli tabanca imalatı yaparken suçüstü yakalandı.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerdeki aramada, 3 silah imalathanesi, 34 tabanca namlusu, 18 tabanca tetik tertibatı, 2 tabanca kabzası, 1 tabanca gövdesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i sorgularının ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. (AA)

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