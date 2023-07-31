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Silah ve bıçaklarla birbirlerine girdiler: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde park yeri meselesi nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Silah ve bıçaklarla birbirlerine girdiler: 2 yaralı

Diyarbakır’da gerçekleşen olay, öğle saatlerinde Mardin Kapı Mezarlığı karşısındaki kafenin önünde meydana geldi. Park yeri nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup, arasında bıçaklı, silahlı kavga çıktı. 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Polis, kaçan şüphelileri arıyor. (DHA)

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