Silahla oynarken eşini kazara omzundan vurmuş
Bursa'da evinde silahla vurulan Öznur Çelik'in eşi Musa Çelik, tetiği kazara çektiğini ileri sürdü.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde evinde tabancayla omzundan yaralanan Öznur Çelik’in (28) tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan Musa Çelik’in (33) ifadesinde, ruhsatsız silahlarla oynarken eşini kazara vurduğunu söylediği belirtildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gün Sokakta meydana geldi. Çelik çiftinin evinden silah sesi geldiğini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, tabancayla omuzundan yaralanan 2 çocuk annesi Öznur Çelik’i ambulansla Bursa’da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
EVDEN DÖRT SİLAH ÇIKTI
Evde, biri kurusıkı ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçiren polis, şüpheli olarak Musa Çelik’i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda Musa Çelik’in eşini silahlarla oynarken kazara yaraladığını söylediği belirtildi. Tedavisi süren Öznur Çelik’in de aynı yönde ifade verdiği bildirildi. Çelik’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)