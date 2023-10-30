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Şile Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ümraniye Şile Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. 

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Şile Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Şile Otoyolu Huzur mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Mert İnce’nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden Abdullah Epikince’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu iki otomobil yan yatarken, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yolda yatan yaralılara tek tek müdahale ettikten sonra ambulansa taşıdı.

Yaralılar Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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