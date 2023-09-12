Silivri’de 3 TIR birbirine girdi
İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda, 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İstanbul Silivri TEM Otoyolu Çerkezköy Gişeleri’nde saat 19.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre; Tekirdağ istikametinde, gişeleri geçtikten sonra Beyciler sapağına girmeye çalışan TIR sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, başka bir TIR’a daha çarptı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan bir TIR sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkartılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücü, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Tekirdağ istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan TIR’lar çekici yardımıyla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda trafik normale döndü. (DHA)