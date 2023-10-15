Sınavsız ehliyet yalanıyla dolandırıldı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir kişi, sınavsız ehliyet alabilme vaadiyle dolandırıldı.

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Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde ikamet eden A.Y, sosyal medyada sınavsız ehliyet temin edebileceklerini iddia eden kişilerle anlaşarak para karşılığında anlaşma yaptı. Ancak bu kişilerin belirttikleri banka hesabına toplamda 6 bin 790 TL ödedikten sonra, 4. defa para talep edildiğinde dolandırıldığını fark etti.

Mağdur A.Y., bu durumu polise bildirdi ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. (AA)

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