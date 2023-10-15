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Sınavsız ehliyet yalanıyla dolandırıldı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir kişi, sınavsız ehliyet alabilme vaadiyle dolandırıldı.

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Sınavsız ehliyet yalanıyla dolandırıldı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde ikamet eden A.Y, sosyal medyada sınavsız ehliyet temin edebileceklerini iddia eden kişilerle anlaşarak para karşılığında anlaşma yaptı. Ancak bu kişilerin belirttikleri banka hesabına toplamda 6 bin 790 TL ödedikten sonra, 4. defa para talep edildiğinde dolandırıldığını fark etti.

Mağdur A.Y., bu durumu polise bildirdi ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. (AA)

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