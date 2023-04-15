Sınır kapısında 29 posta güvercini yakaladı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 44 canlı güvercine el koydu.

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule’de bir aracın yedek lastik bölümünde ülkeye sokulmaya çalışılan, uçmamaları için kanatları bağlanmış halde 44 güvercin ele geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bir kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Kapısında yapılan çalışmalarda ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi ve takibe alındı.

Araç gümrük tescil işlemlerinin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi. Bu sırada aracın kontrol edileceğini anlayan sürücü korkup, araçta canlı hayvan bulunduğunu söyledi. Kontrolde aracın yedek lastik bölümünde 44 güvercin ele geçirildi. Güvercinlerin kanatları bağlandığı ve uçmalarının önlenmeye çalışıldığı görüldü.

Güvercinler güvenli bir alana alındı ve ilk bakım ve beslenmeleri yapıldı. Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15’inin bango, 29’unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu belirlendi. Güvercinler, Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) teslim edildi.

(DHA)