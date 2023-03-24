Sınırda 1’i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan biri FETÖ mensubu, yedi kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)
FETÖ ŞÜPHELİSİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Bir başka olayda ise güvenlik güçlerince Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda; Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Ş.S. yakalandı. Gözaltına alınan Ş.S.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)