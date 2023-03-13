Sinop’ta fuhuş operasyonu

Sinop’ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Gerze ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temini sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

“TEMİLİK OPERASYONU”

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ve “Temizlik” adı verilen operasyonda 3 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.

Ekiplerce söz konusu adreslerdeki aramalarda 31 bin 150 lira, bir bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Amaç dışı faaliyet gösteren iki iş yerine ve fuhşa iştirak eden şahıslara 81 bin 384 lira idari para cezası uygulanırken, 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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