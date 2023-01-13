Sipariş üzerine hırsızlık yapan çete, toplantıda basıldı

Bayrampaşa'da sipariş üzerine hırsızlık yaptıkları belirtilen çete üyeleri yakalandı. Toplantı yaptıkları sırada polis ekipleri tarafından yakalanan 13 şüpheli gözaltına alınırken, 500 bin dolar değerinde olduğu vurgulanan çalıntı malzeme ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Dayı lakaplı elebaşının yönettiği çete, Bayrampaşa ve çevresinde faaliyet gösteriyordu. Elebaşı şirket gibi sipariş aldıktan sonra çete üyelerine siparişleri dağıtıyordu. Maske ve eldivenlerle hırsızlık için harekete şüpheliler çaldıkları malzemeyi Bayrampaşa’da bulunan otoparkta depoya koyuyordu.

500 BİN DOLARLIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeteyi çökertmek için harekete geçti. Ekipler, çete üyelerini Bayrampaşa’da bir iş merkezinde hırsızlık için toplantı yaptıkları sırada düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin çaldığı 500 bin dolarlık malzeme ele geçirilirken malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. (DHA)