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Şırnak Valiliği’nden Uludere Barajı açıklaması

Şırnak Valiliği, 'Uludere Barajı hasar gördü' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

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Şırnak Valiliği’nden Uludere Barajı açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere Barajı’nın hasar gördüğü iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden ‘Şırnak Uludere Barajı’ ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık olarak takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. DHA

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