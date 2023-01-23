Tim komutanı korucuyu şehit eden 3 terörist öldürüldü

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda dün bir sığınağa düzenlenen operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan tim komutanı korucu Nimet Encü’yü şehit eden 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi

Özgür CEBE

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Şırnak ile Siirt sınırları içinde yer alan Bestler-Dereler bölgesinde başlatılan “Şırnak’ta Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu”nda dün Uğurtepe-Mergumari bölgesinde bir yer altı sığınağı tespit edildi.

Sığınakta gizlendikleri belirlenen 3 teröristin etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonda korucu tim komutanı Nimet Encü, teröristlerin açtığı ateşle olay yerinde şehit oldu.

Bölgeyi ablukaya kalan Meteler adlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı birlikler ile Jandarma Komando birlikleri ve güvenlik korucuları çemberi daraltarak teröristlere “Teslim ol” çağrısında bulundu.

Bu sabah havadan İnsansız Hava Aracı ve Atak helikopterlerinin de destek verdiği operasyonda 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Korucu Encü'yü şehit ettikleri belirlenen teröristlerin cenazeleri otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, bölgede operasyonların hava destekli devam ettiği bildirildi.

Şehit korucunun Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2011 yılında sınırı geçmeye çalışırken uçakların bombalaması sonucu hayatını kaybeden Encü ailesinin de yakını olduğu öğrenildi.